CHP’li vekiller Togg’a hayran kaldı: Hakikaten ülkemize mâl olmuş bir milli değeri olan bir proje

"HAKİKATEN ÜLKEMİZE MAL OLMUŞ, BİR MİLLİ DEĞERİ OLAN BİR PROJE"



CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Hakikaten ülkemize mal olmuş, bir milli değeri olan bir proje bu. Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis tür ülkemize kazandırılmış. Biz bunun hiçbir zaman karşısında olmayız, her zaman destekleriz. Çünkü ülkeye girecek her kuruş bizim gayrisafi milli hasılamızı yükseltecektir. Üretmeden biz bu ülkeyi büyüyemeyiz. Dolayısıyla üretmemiz lazım. Üretmek için de bu tür yatırımları her zaman desteklemek lazım ama altını çiziyorum bunlar bizim milli değerlerimiz bunlar siyasi malzeme olmasın" ifadelerini kullandı.





AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, test sürüşünün ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Gaza dokunduğunuz andan itibaren hiç ses hissetmeden hiçbir sarsıntı hissetmeden çok hızlı bir şekilde 100 kilometre hıza ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Kendimi bir an yerde değil aslında bir uçağın içinde gibi hissettim ki, uçaktaki kadar sarsılmadan o hıza ulaştım. İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi. Farklı zeminlerde sürüş testi yaptık. Bunların hepsi çok güzel ve başarılı. Bir cihazla bir araçla çok keyifli bir yolculuk hissi veriyor."



Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan Togg'un T10X modeli, iki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu. 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olan Togg, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" renklerinde satışa çıkartılan Togg'da Trumore adında bulut temelli, kullanıma hazır, talep anında hizmet veren bir yazılım uygulama altyapısı bulunuyor.





Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan Togg, bu yıl 28 bin adet üretilecek. 2026'da yeni model akıllı cihazların ürün ailesine katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak. Togg'un enerji devi Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki Batarya Teknoloji binasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü'nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. 2035 yılına kadar 50 GWs üretim yapma hedefiyle yola çıkan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.



Togg'un yüzde 100 sahip olduğu yüksek hızlı şarj ağı Trugo da 81 ilin tamamında elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşuyor. Trugo, 81 ilde 180 kW'nin üzerinde 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile kullanıcılara kesintisiz ve konforlu bir şarj deneyimi hizmeti sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra Prototip Geliştirme ve Test Merkezini de içinde barındırıyor. Üretim hatlarında toplam 250 robotun çalıştığı kampüs, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip. 1,6 kilometre uzunluğunda test pisti olan kampüsün inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Togg'da şu anda 3 bin 250'yi aşkın kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 26'sını kadınlar oluşturuyor. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam istihdam 4 bin 300 kişi olacak.



Teknik inceleme gezisine Meclis AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun AK Partili üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Mustafa Hakan Özer ile CHP'li üyeler Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili Üye İdris Nebi Hatipoğlu katıldı. Heyette Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.