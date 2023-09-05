Milli Eğitim Bakanı Tekin’den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. "5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik" ifadesini kullandı.

Özel okullar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Yusuf Tekin, velileri sevindirecek bir açıklama yaptı."Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" ifadesini kullandı.