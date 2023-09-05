Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’seçim’ tepkisi: Kaç masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Soçi ziyaretinin ardından yurda dönüşte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları nedeniyle vatandaşı suçlamasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Parlamentoda ne yazıyor? 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre millet seni istemiyor, sana "git" diyor. "Sen bu işten anlamazsın" diyor. Sen kaç tane masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, yerel seçimlere yönelik de önemli mesajlar verdi. Türkiye genelinde 81 vilayetin 81'inde de en ideal adayları bularak yola devam etmek istediklerini söyleyen Erdoğan, "Her şeyden önce İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizi, deprem darbesi yemiş olan 11 vilayetimizi, hepsini masaya yatırıp buralarda güzel bir çıkış sağlamak ve bu çıkışla beraber de 31 Mart seçimlerinde hedeflerimize ulaşmayı Cumhur İttifakı olarak belirledik." dedi.