Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: "Üçüncü yol ittifakı





Seçimlerin ardından yaptığı her konuşmada CHP'den bağımsız olarak kendilerine yeni bir yol çizmek istediklerini vurgulayan Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da "Kuyruk siyasetine hayır" diyerek eski ortağında soğuk duş etkisi yaratmıştı.