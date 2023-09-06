Bakan koca kara propagandayı çökertti: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hasta kabul devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki su taşkınları sonrası hastanelerinin acil birimlerinin devre dışı olduğuna dair iddialara ilişkin "Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir" dedi.Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki su taşkını olayı sonrası, Çam ve Sakura Şehir Hastanemizle ilgili bazı hatalı yorumlar yapılmakta ve hastaları yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır. Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir. Hastanenin su taşkını olayından etkilenmesi, rögar kapaklarının taşkında geri tepmesi sonucu içeriye bir miktar su girmesi ve suyun kısa sürede temizlenmesinden ibarettir. Acil birimlerimizin devre dışı olduğunu söyleyenler, durumu acil olan birçok hastayı yanılttıklarını unutmamalı, bu sorumluluğu almamalıdır. Gerçekte durum, 1 saat önce çekilmiş videoda görüldüğü gibidir" ifadelerine yer verdi.