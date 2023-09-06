Bakan Koca’dan rahatlatan  açıklama: “Müsterih olun”  Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi!

BEYAZ REFORM İLE İSTİFALAR AZALDI

Hekim istifaları ile ilgili konuşan Bakan Koca şunları söyledi: "Beyaz reform öncesi yani 2018, 2019, 2020, yıllarında ortalama kamuda istifaen ayrılan uzman sayısı ortalama 1500 kişiydi. 2022 yılında ise, Ağustos ayında Beyaz reform devreye girmeden önce ise yani geçen yılın ilk sekiz ayında istafen ayrılan hekim sayısı 2000 kişiydi. Bu yılın Ağustos ayına kadar ilk sekiz ayında ise istifaen ayrılan uzman hekim sayısı 1200 kişi. Yani beyaz reformdan sonra bu yıl yüzde 40 oranında istifalar azaldı. Geçen yıla göre beyaz reform sonrası istifalardan bahsediyorum. Bu istifaların da hepsi yurtdışına gitmedi. Bu istifaların bir kısmı yandal uzmanlığı, bir kısmı üniversite kadrolarına geçiş, bir kısmı muayenehane açma amaçlı, bir kısmı da özel sektörde sağlık kuruluşunda çalışmak üzere ayrılıyor. Aslında sağlık hizmet sunumuna katkıları başka mecralarda devam ediyor.Özetle tüm istifa edenler yurt dışına gitmiyor. Beyaz reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu. Özel sektörden devlete, muayenehaneden kamuya geçiş, üniversitelerden bahsetmiyorum sadece sağlık bakanlığının sağlık kuruluşlarına geri dönen 8 bine yakın hekim oldu. Görevlerine de fiilen başladılar. Yani kamuya dönüş oldukça fazla. Bundan hiçbir endişemiz olmasın."