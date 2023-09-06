CHP yandaşı Enver Aysever Meral Akşener’e kin kustu: Kafayı tırlatmış, tarih olacak

14-28 Mayıs seçimleri sonrası İYİ Parti ve CHP arasındaki restleşmeler sürerken, Meral Akşener yerel seçim için hamlelerini CHP'ye kapıyı kapatarak başladı. Yerel seçimlere tek başına gireceklerini ve ittifak yapmayacaklarını açıklayan Akşener, üçüncü yol ittifakı için de Muharrem İnce ile Ankara'da bir araya geldi.
Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medyadaki kanalında Meral Akşener'in çıkışlarını ele alan CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever adeta kin kustu.
"KAFAYI TIRLATMIŞ, KEPAZE"
Aysever, "Kepazeliğin son noktası. Meral Akşener kafayı iyice tırlatmış vaziyette görünüyor. İzmir'de adayımız Ümit Özlale her yerde aday çıkaracağız diyor. Meral Akşener ve şurekası yüzde 1 civarında bile oy almayarak, tarihe sürüklecenek ve kaybolup gidecek." dedi.
Aysever, "Bu vesileyle Meral Akşener'e iyilik yaptığı için, yanında durduğu için her türlü küfre maruz kalmış Kemal Kılıçdaroğlu da muhtemelen dönüp 'Ben ne halt ettim' diyecek. Bu hanımefendinin geçmişte 'Asena' olduğu, ülkücü hareketin içinde olup bütün sorumluluklarını da taşıdığı aslında demokrasi, kadın hareketi hak getire bildiğiniz faşist harekete çok yakın bir yerde olduğu ve aslında solcu katillerinin de içinde bulunduğu yapıdan geldiğini bilmeyen yoktur. Meral Akşener hanımefendi bugün kimden intikam alıyorsa 'her yerde aday çıkaracağız' diyor." sözlerini kullandı.