CHP yandaşı Enver Aysever Meral Akşener’e kin kustu: Kafayı tırlatmış, tarih olacak

Aysever, "Bu vesileyle Meral Akşener'e iyilik yaptığı için, yanında durduğu için her türlü küfre maruz kalmış Kemal Kılıçdaroğlu da muhtemelen dönüp 'Ben ne halt ettim' diyecek. Bu hanımefendinin geçmişte 'Asena' olduğu, ülkücü hareketin içinde olup bütün sorumluluklarını da taşıdığı aslında demokrasi, kadın hareketi hak getire bildiğiniz faşist harekete çok yakın bir yerde olduğu ve aslında solcu katillerinin de içinde bulunduğu yapıdan geldiğini bilmeyen yoktur. Meral Akşener hanımefendi bugün kimden intikam alıyorsa 'her yerde aday çıkaracağız' diyor." sözlerini kullandı.