Gabbar ve Cudi’den son gözler o bölgede! Terörden temizlendi petrol müjdesi bekleniyor





Yine Kato Dağı'nda da bir süre önce başlatılan petrol arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu arada, Şırnak'ta şuana kadar keşfedilen ve arama çalışmalarının ardından bulunacak petrol rezerv değerinin 100 milyar dolarında üstünde olduğu belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, geçtiğimiz Haziran ayında bölgeyi havadan gezmiş ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi almıştı.