Mansur Yavaş’ta seçim paniği: Verdiği sözler havada kaldı

HER MAHALLEYE BİR KREŞ DEDİ TEK BİR KREŞ YAPAMADI



Seçimden önce her mahalleye bir kreş sözü veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bulunan bin 425 mahallenin hiçbirine bir tek kreş bile yapmadı. 58 Milyar TL'lik devasa bütçesi bulunan Yavaş, söz konusu bütçe ile Ankaralıların hizmetine sıfırdan sadece 2 tane park yaparken, bir tane yüzme havuzu, halı saha ya da vatandaşların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için bir tane spor kompleksi inşa edemedi. Ayrıca EYT'lilerin sorunlarını çözeceğini söyleyen Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'yi çözmesi sonrası EYT'li olan ABB personelinin 7 aydır kıdem tazminatlarını vermedi. Ankara'nın en büyük değerlerinden bir tanesi olan ve ABB iştiraki olan BELPA'ya devredilmeden 20 gün önce aktif olarak kullanılan ve BELPA'ya çalışır durumda devredilen tesis kaderine terk edildi. 4 buçuk yıldır tek bir çivi çakılmayan tesis Yavaş ve ekibinin liyakatsizliğinden dolayı çürütülüyor.