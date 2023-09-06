Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nu böyle savundu: Genel Başkanlığı bırakırsa CHP baraj altında kalır

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, katıldığı bir TV programında partisinde yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle söz eden Sarıgül, partide değişim isteyenlere de net mesajlar verdi.
"KILIÇDAROĞLU, AYRILDIĞI ANDAN İTİBAREN CHP BARAJ ALTINDA KALIR"
CHP'nin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıgül, "Parti içi mücadele kadar dışa dönük mücadeleyi iyi verseler son derece iyi olur. Son 15 gün o mücadeleyi verselerdi sonuç çok başka olurdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlığından ayrıldığı andan itibaren CHP baraj altında kalır." dedi.
"BAZI ARKADAŞLAR KOLTUĞUN PEŞİNDE KOŞUYOR"
Parti içindeki değişim kavgalarına da değinen Sarıgül, "Ben gücü önce Allah'ım sonra da kendi kişiliğimden alırım. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Ben ne söylüyorsan doğru söylüyorum. Ben koltuğun peşinde koşmuyorum, bazı arkadaşlar koltuğun peşinde koşuyor." ifadelerini kullandı.
"BİR BAKIYORSUNUZ 'BEN GENEL BAŞKAN ADAYIYIM' DİYOR"
Sarıgül şunları kaydetti:
"Sabah bir bakıyorsunuz erken kalkıyor adam; 'Ben genel başkan adayıyım' diyor. Öyle arkadaşlar var ki güvenlik kamerası bulsalar konuşacaklar. Ben buna üzülüyorum. Kılıçdaroğlu'nun arkasında çok değerli bir 25 milyon oy var."