Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nu böyle savundu: Genel Başkanlığı bırakırsa CHP baraj altında kalır

"BİR BAKIYORSUNUZ 'BEN GENEL BAŞKAN ADAYIYIM' DİYOR"

Sarıgül şunları kaydetti:

"Sabah bir bakıyorsunuz erken kalkıyor adam; 'Ben genel başkan adayıyım' diyor. Öyle arkadaşlar var ki güvenlik kamerası bulsalar konuşacaklar. Ben buna üzülüyorum. Kılıçdaroğlu'nun arkasında çok değerli bir 25 milyon oy var."