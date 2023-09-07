İstanbul yine sele teslim

İstanbul'u önceki akşam vuran sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Etkili olan sağanak yağış sonrası Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de dereler taştı, caddelere göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı. 2 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı selde yaşamını yitirenlerden 3 çocuk annesi Y.Y.'nin (57) Sular Vadisi bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada sele kapıldığı, Gine uyruklu İraman Kebe (32) adlı gencin ise elektriği kesmek için girdiği eve dolan su nedeniyle boğularak öldüğü öğrenildi. Küçükçekmece'de ise su baskını yaşanan kafenin çatısına çıkan 68 kişi bot ve iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Sultangazi'de evini su basan yatalak hasta Melek Dokgöz ise, polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi. Sel sırasında Halkalı Gümrüğü'nde bulunan araçlar sulara gömülürken, çalışanlar ise uzun süre bir binada mahsur kaldı.Selin zarar verdiği noktalardan biri de, mobilya sektörünün en önemli adresi MASKO oldu. İki metreyi aşan sel suları nedeniyle mağazalardaki mobilyalar sokağa sürüklendi. Şiddetli yağmurla birlikte sitenin duvarı park halinde bulunan bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin şiddetiyle bir kamyonet ikiye ayrıldı. MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, 778 mağazanın bulunduğu mobilya sitesinde sel nedeniyle 2 istinat duvarının çöktüğünü, 60 mağaza ve 10'dan fazla aracın zarar gördüğünü belirterek ilk incelemelere göre zararın 1 milyar lira olduğunu ifade etti.Bu arada İkitelli Mehmet Akif Mahallesi 1. Kırlangıç Sokak'ta dere yatağının hemen yanında bulunan gecekonduda selin şiddetiyle bir aile can pazarı yaşadı. Selle birlikte bir araç evlerin çatısına sürüklenirken evde bulunan Melike Sude Akmaz (18), önce çatıya ardından bir ağaca, sonrasında ise yan tarafta bulunan balkona sığınarak kurtuldu. Başakşehir 1. Etaptaki bir sitenin otoparkında bulunan yaklaşık 150 araç sular altında kaldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir'de selde hayatını kaybeden Yıldız Yurtsever'in cenaze törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Beş ilçemizde 744 işyerini su bastı. 172 araç da zarar gördü. Bakanlık olarak AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira valiliğimizin emrine para gönderdik" dedi.