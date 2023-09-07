Son dakika: MİT’ten sınır ötesinde operasyon! PKK/YPG Finans Sorumlusuna çizik

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG'nin Finans Sorumlusu Rojina kod adlı Zülfiye Binbir'i Suriye Rumeylan'da düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirdi. Güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemde yer alan Zülfiye Binbir, Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ile er Aykut Çelik'in yol kesme eylemiyle kaçırılmasını organize ettikten sonra Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranıyordu.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde son dönemde başarılı operasyonlara imza atan MİT, örgütün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getirdi. Suriye'de çeşitli alanlarda sorumlu seviyede faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran teşkilat unsurları, örgüt için önemli isimler arasında yer alan bir teröristi daha etkisiz hale getirdi.
SAHA AJANLARIYLA OPERASYON YAPILDI
Suriye'de yürüttüğü ekonomi faaliyetlerinden elde ettiği maddi imkanlarla bölgeden yeni unsurlar devşirerek sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık veren PKK/YPG'nin planını sekteye uğratmayı amaçlayan MİT, Suriye Kamışlı'daki Finans Sorumlusu Rojna kod adlı Zülfiye Binbir'i hedef olarak belirledi. Binbir'in temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı. Alınan kararın ardından saha ajanları Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranan Zülfiye Binbir'i düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.
YOL KESME EYLEMİYLE KAYMAKAM ADAYINI KAÇIRMIŞTI
Rojna kod adlı Zülfiye Binbir, 1993 yılında PKK kırsal kadrolarına katıldı. 1997 yılında Irak alanına geçerek 2004 yılına kadar bu alanda terörist faaliyetlerine devam eden terörist, 2011 yılında Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ile askerlik hizmetini yerine getiren Aykut Çelik'i, yol kesme eylemi gerçekleştirerek kaçıran örgüt mensupları arasında yer aldı.
2012 sonrasında örgütün Suriye kadrolarına görevlendirilen terörist, örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Suriye Kobani'de sözde Asayiş Komutanı olarak görevlendirildi. Etkisiz hale getirilmesiyle örgütün ekonomi faaliyetleri sekteye uğrayan Zülfiye Binbir 2021 yılından itibaren Kamışlı'da örgütün maliye ekonomi sorumluları arasında yer alıyordu.