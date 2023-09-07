Son dakika: MİT’ten sınır ötesinde operasyon! PKK/YPG Finans Sorumlusuna çizik

YOL KESME EYLEMİYLE KAYMAKAM ADAYINI KAÇIRMIŞTI

Rojna kod adlı Zülfiye Binbir, 1993 yılında PKK kırsal kadrolarına katıldı. 1997 yılında Irak alanına geçerek 2004 yılına kadar bu alanda terörist faaliyetlerine devam eden terörist, 2011 yılında Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ile askerlik hizmetini yerine getiren Aykut Çelik'i, yol kesme eylemi gerçekleştirerek kaçıran örgüt mensupları arasında yer aldı.

2012 sonrasında örgütün Suriye kadrolarına görevlendirilen terörist, örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Suriye Kobani'de sözde Asayiş Komutanı olarak görevlendirildi. Etkisiz hale getirilmesiyle örgütün ekonomi faaliyetleri sekteye uğrayan Zülfiye Binbir 2021 yılından itibaren Kamışlı'da örgütün maliye ekonomi sorumluları arasında yer alıyordu.