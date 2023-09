Son dakika: MİT’ten sınır ötesinde operasyon! PKK/YPG Finans Sorumlusuna çizik

SAHA AJANLARIYLA OPERASYON YAPILDI

Suriye'de yürüttüğü ekonomi faaliyetlerinden elde ettiği maddi imkanlarla bölgeden yeni unsurlar devşirerek sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık veren PKK/YPG'nin planını sekteye uğratmayı amaçlayan MİT, Suriye Kamışlı'daki Finans Sorumlusu Rojna kod adlı Zülfiye Binbir'i hedef olarak belirledi. Binbir'in temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı. Alınan kararın ardından saha ajanları Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranan Zülfiye Binbir'i düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.