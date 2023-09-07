Terör örgütünün iki yüzlü para kasası! PKK’ya destek verdi, evlat nöbeti ailelerine destek oldu





PKK ile iltisaklı kişilerden 27 bin 335 lira hesabına para gelen Duran'ın iltisaklı kişilere de 17 bin 760 lira hesabından para çıkışı olduğu belirlendi. Bunun yanında yöneticisi ya da ortağı terör örgütü üyeliğinden işlem gören firmalardan hesabına 1 milyon 980 bin lira para girişi olan Duran'ın bu tür firmalara da 444 bin 754 lira para transferi yaptığı belirlendi. Duran'ın hesaplarında yapılan incelemede 3 milyon 500 bin liralıkta şüpheli işlem tespit edildi.