Vali Gül duyurdu: İstanbul Havalimanı Avrupa birincisi

İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiği artışında birinci, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun havalimanları sıralamasında ikinci oldu." ifadelerine yer verdi.