AK Parti ve MHP’den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim’den sonra başlayacak

KAPSAMLI VE DETAYLI İTTİFAK YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelirken bu buluşmada 2024 yerel seçimlerinin yol haritası belirlenmişti. 2019 seçimlerinde iki parti sadece 30 büyükşehirde ittifak yapmıştı. 27 ilde AK Parti, 3 ilde ise MHP aday göstermişti. Bu sefer 81 ilin tamamında beldelere kadar, büyükşehirler, iller, büyükşehirlerin merkez ilçeleri olmak üzere Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında doğru aday belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Kapsamlı ve detaylı bir ittifak yapılacak. İki partinin liderinin de bu konuda anlaştığı öğrenildi.