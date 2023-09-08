SİHA SEZGİN'DEN TSK'YA SKANDAL İFTİRA!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Tanrıkulu, canlı yayında gazeteci Fuat Uğur'un 'Terör örgütü PKK'yı eleştirdiğinizi görmedik' sözlerini ise duymazdan gelerek, terör seviciliğini bir kez daha tescilledi.

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı | Video

Sezgin Tanrıkulu daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayisini ve terörle mücadelesini hedef alan paylaşımlar yapmıştı: