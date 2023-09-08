Terörist cenazesine katılan, İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine bir skandala imza attı. Tanrıkulu katıldığı bir tv programında FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.
SİHA SEZGİN'DEN TSK'YA SKANDAL İFTİRA!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.
Tanrıkulu, canlı yayında gazeteci Fuat Uğur'un 'Terör örgütü PKK'yı eleştirdiğinizi görmedik' sözlerini ise duymazdan gelerek, terör seviciliğini bir kez daha tescilledi.
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı | Video
Sezgin Tanrıkulu daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayisini ve terörle mücadelesini hedef alan paylaşımlar yapmıştı:
PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN OY İSTEMİŞTİ!
CHP'li Tanrıkulu, 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde de PKK'nın kurulduğu yerden Kandil'in desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada yayınladığı mesajda PKK'ya HDP'ye mesaj vermişti. Tanrıkulu, "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar." sözlerini kullanmıştı.