Danıştay saldırganı Alparslan Arslan’ın ölümünde sır perdesi aralandı

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ KASIT, KUSUR GÖRÜLMEDİ

Kamera kayıtlarının da incelendiği aktarılan kararda, Alparslan Arslan'ın koğuşuna girilme anından 112 görevlilerinin geldiği ana kadar izlenen görüntülerde herhangi bir kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığı kaydedildi. Ölümünün kendini asması sonucu meydana geldiği, olayda ve süreçte herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşıldığı ifade edilerek takipsizlik kararı verildi.

Son dakika: Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti