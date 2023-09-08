SON DAKİKA: Liselerde yeni dönem! Ortalama kuralına son verildi, 6 dersi geçemeyen sınıfta kalacak

6 ZAYIFI OLAN SINIFTA KALACAK

Yine 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde 6 dersi zayıf olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Bir diğer önemli karar da açık liseye geçiş ile ilgili. Açık liselere geçiş eskisi kadar kolay olmayacak. Geçişler daha zor bir hale getirilecek.