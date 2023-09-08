Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"





İmamoğlu, yağışın özellikle İstanbul'un su havzası bölgelerinde yoğunlaştığını bunun İstanbul için iyi bir haber olduğunu belirttiği açıklamasında "Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın, gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı.