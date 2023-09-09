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Giriş Tarihi: 9.9.2023 14:31 Son Güncelleme: 9.9.2023 14:44

Başkan Erdoğan G20'de açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Artan İslam düşmanlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “ifade özgürlüğü sıfatıyla saldırı asla kabul edilemez” sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan G20’de açıklamalarda bulunuyor
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan' Hindistan'da gerçekleşen G20 zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Hemen hemen her gün, ifade özgürlüğü kılıfıyla, 2 milyar insanının en mukkaddes değerlerine saldırılması kabul edilemez.

Hangi dine mensup olursa olsun, insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz.

Uluslarası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması endişe vericidir.

Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlattı.

Her fırsatta dile getirdiğimiz "Dünya 5'ten büyüktür" tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor.


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Başkan Erdoğan G20'de açıklamalarda bulunuyor
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