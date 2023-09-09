Başkan Erdoğan G20’de açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan' Hindistan'da gerçekleşen G20 zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.Hemen hemen her gün, ifade özgürlüğü kılıfıyla, 2 milyar insanının en mukkaddes değerlerine saldırılması kabul edilemez.Hangi dine mensup olursa olsun, insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz.

Uluslarası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması endişe vericidir.



Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlattı.



Her fırsatta dile getirdiğimiz "Dünya 5'ten büyüktür" tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor.