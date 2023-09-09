Başkan Erdoğan’dan G20’de dünyaya İslam düşmanlığı tepkisi! ’Saldırılar asla kabul edilemez’

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA VURGU

Başkan Erdoğan, nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı, bir arada yaşama kültürünü hakim kılmaları gerektiğini ifade ederek, "Hemen her gün 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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Uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, temsil niteliğini haiz, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkin kılınmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda krizi ile mücadelede yapıcı katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.