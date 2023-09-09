G20 Liderler Zirvesi’ne Türkiye damgası: Sonuç bildirgesindeki Tahıl Koridoru vurgusu!

BİLDİRGENİN DETAYLARI

Bildirgede, Ukrayna işgali konusunda G20 ülkelerinin fikir birliğine vardığı aktarıldı. Bildirgenin ilk satırında 'İnsanların yaşadığı büyük acıları ve dünya çapındaki savaş ve çatışmaların olumsuz etkilerini derin bir endişeyle not ediyoruz' denildi. Şu ifadelere yer verildi:



-Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz

-Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruzG20 Maliye bakanları ve Merkez bankası yöneticileri Ekim 2023'te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek

-G20 Finansal İstikrar Kurulu'nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz

-Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz

-Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız

-Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz