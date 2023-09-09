Orman katliamı belgelendi

SABAH'ın geçtiğimiz ay gündeme getirdiği ve CHP'lilerin suspus olduğu çevre skandalında, Muğla Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verildiği ortaya çıkmıştı. Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021'de yapımına başlanan entegre çimento fabrikasının ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenleyip dava açmıştı. Menteşe Belediyesi'nin önünde birkaç kez toplanan köylüler, fabrika ruhsatının iptalini istedi.Köylüler, bilirkişi raporuna rağmen 7 bin 751 dönümlük arazide kurulmak istenen fabrikanın ruhsatının iptali için bir yılı aşkın süredir CHP'li Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Çabaları karşılıksız kalan köylüler, defalarca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi, ancak yanıt alamadı.Yöre halkının ruhsat ve ÇED raporu iptali için sürdürdüğü bir buçuk yıllık hukuk mücadelesinde, Muğla 2. İdare Mahkemesi, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, söz konusu proje alanının içinde ve yakınında 3 kilometre çapında zeytinlik olup olmadığını sordu. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Söz konusu davaya konu olan proje ile ilgili olarak istenen bilgiler mahkemeye sunuldu. Raporda Bayır, Deştin ve Alaşar köylerindeki 12 zeytinlik arazisi olduğu mahkemeye bildirildi. Bölgede yaklaşık 100 dönümlük arazinin zeytinlik olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra niteliği zeytinlik olmasa bile, orman alanı dışında kalan arazilerin büyük bir çoğunluğu, tarla niteliğinde olmasına rağmen çiftçi sistemine kayıtlı ve üzerinde zeytin yetiştiriciliği yapılan 200'e yakın parsel bulunuyor. Bölgede halkın büyük bölümü zeytincilikten geçiniyor.Mahkeme ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü'nden de, fabrika ve aynı arazide açılması planlanan maden ocaklarının ormanlık alan içinde kalıp kalmadıklarını sordu. Dava konusu projenin ormanlık alanlara mesafesini ve haritalarını istedi. Tesisin orman izni bulunup bulunmadığının sorulmasını talep etti. Orman Genel Müdürlüğü, mahkemeye sunduğu dosyada, dava konusu tesisin ormanlık alan içinde kaldığını mahkemeye sundu. Ayrıca, fabrika ve açılması planlanan maden ocaklarının ormanlık alana 0 kilometre mesafede ve bitişik olduğunu gösteren haritaları da mahkemeye gönderdi. Mahkemeye sunulan dosyada, "Hammadde ocaklarının ise büyük miktarda ormanın içinde kaldığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.