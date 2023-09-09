SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Fas’a geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.