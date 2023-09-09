Terör örgütüne ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, temmuz ayı başında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel'in DNA testi ile kimliğinin netlik kazandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ettiği ve Mehmetçiklerin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleyi sürdürdükleri belirtildi.Açıklamada, temmuz ayı başında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerin etkisiz hale getirdiği terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'in DNA testi ile kimliğinin netlik kazandığı açıklandı.Diğer taraftan Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.