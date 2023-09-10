Asırlık destan coşkuyla kutlandı

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 101'inci yıldönümü, valilik koordinesinde kutlandı. Kutlamalar, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında toplandı. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve bazı CHP'li milletvekillerinin de aralarında olduğu siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte, 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı.Animatörler ve bando gibi birçok grup, yürüyüşe renk kattı. 7'den 70'e bölge halkı, yol kenarlarından ve binalardan Türk bayrakları sallayıp kentin kurtuluşunu doyasıya kutladı. Topluluğun Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş son buldu.Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Atlı birlik komutanına Vali Elban tarafından Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından da plaket takdim edildi. Ardından süvari komutanının, Vali Süleyman Elban'a tekmil verip alandan ayrılmasıyla kutlamaların Konak Meydanı bölümü tamamlandı.Saatler 20.15'i gösterdiğinde fener alayı düzenlendi. Alsancak Limanı'ndan önce Gündoğdu Meydanı'na, oradan da Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüş yapıldı. Kutlamalar kapsamında akşam saat 21.00'de ise Kültürpark'ta Tan Taşçı konseri düzenlendi. Etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı.İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Konak Emir Çakabey İskelesi'nde TCSG-107 numaralı Sahil Güvenlik Botu, İzmirlilerin ziyaretine açıldı. İzmirliler saat 09.00-17.00 saatleri arasında güvenlik botunu gezip askeri yetkililerden bilgi aldı.Kutlama programı öğleden sonra Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterileri ile devam etti. Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterilerine İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce İzmirli şölene dönüşen hava gösterilerini büyük heyecanla izledi.