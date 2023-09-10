Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le telefonla görüştü

Başkan Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.
PAŞİNYAN İLE DE GÖRÜŞECEK
G20 toplantısı sonrası açıklamada bulunan Başkan Erdoğan; Yarın Paşinyan ile görüşmem olacak. Bölgeyi sükûnete davet etmekten başka çaremiz yok' dedi.