Başkan Erdoğan’dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç’e bağlamaları doğru değil

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜNÜ SEÇİMLERE OLAN REKOR KATILIMLA GÖRDÜK"

Yüzde 90'ları bulan rekor katılımla gerçekleşen 14-28 Mayıs seçimlerimiz, Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iktidarımıza olan güvenini gördük. OVP hem içerde hem de yurt dışında takdirle karşılandı. Dünya Bankasından yapılan açıklama bunu gösteriyor. 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketini eklediler.

Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça yeni kurumlar da eklenecektir. Uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefimizden asla kopmayacağız.

Ermenistan'ın attığı adımlar doğru değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Biz de olumlu bakmıyoruz. Yarın Paşinyan ile görüşeceğim. Bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimin mümkün olmadığını ifade edeceğiz. Görüştüğüm hiçbir ülke zaten bunu kabul etmiyor.