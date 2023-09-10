Başkan Erdoğan’dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç’e bağlamaları doğru değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
F-16 AÇIKLAMASI
Biden ile ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım.
"MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN SALDIRILAR BATI ÜLKELERİNDE BİR NEFRET FURYASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Müslümanları hedef alan saldırılar batı ülkelerinde artık tahammül sınırlarını aşmış, bir nefret furyasına dönüşmüştür. Bu barbarlık karşısında çoğu ülke 3 maymunu oynamaktadır. Polis korumasında Kuran-ı Kerim yakılması çok açık bir provakasyondur.
Hiçbir kimse bizden sessiz kalmamızı bekleyemez. Tüm ülkelerin artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum. Kanun gerekiyorsa süratle yapılmalıdır. Dost acı söyler prensibinden hareketle hakikatleri tüm açıklığıyla söylemeyi bir görev biliyorum. Başta BM olmak üzere tüm platformlarda bu konuyu dile getiriyoruz.
"TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜNÜ SEÇİMLERE OLAN REKOR KATILIMLA GÖRDÜK"
Yüzde 90'ları bulan rekor katılımla gerçekleşen 14-28 Mayıs seçimlerimiz, Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iktidarımıza olan güvenini gördük. OVP hem içerde hem de yurt dışında takdirle karşılandı. Dünya Bankasından yapılan açıklama bunu gösteriyor. 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketini eklediler.
Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça yeni kurumlar da eklenecektir. Uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefimizden asla kopmayacağız.
Ermenistan'ın attığı adımlar doğru değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Biz de olumlu bakmıyoruz. Yarın Paşinyan ile görüşeceğim. Bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimin mümkün olmadığını ifade edeceğiz. Görüştüğüm hiçbir ülke zaten bunu kabul etmiyor.