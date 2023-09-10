G20 Liderler Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan zirvenin ardından basın toplantısı düzenliyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin düzenlenen uluslararası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Küresel iklim krizleri zirvede ele alındı. Ortak evimiz olan dünyayı korumaya devam edeceğiz.

Afrika'dan Asya'ya milyonlarca insan çok kötü şartlarda çalışmakta ve ter dökmektedir. Türkiye olarak biz bu adaletsizlere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inıyoruz. Ülkemize sığınan 4 milyonu aşkın mağdura sahip çıkıyoruz.