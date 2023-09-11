Kritik diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan, sırasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan ilişkileri ele alındı.Erdoğan'ın zirveye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinde Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde de Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için atılacak adımlar, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.Erdoğan'ın ev sahibi ülke Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi'yi kabulünde ise Türkiye- Hindistan arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken ekonomik ilişkileri ve ikili ticaret hacmini artıracak projeler ile her iki ülkeyi ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Rajghat Anıt Mezarı'nda Barış Duvarı'nı imzaladı.