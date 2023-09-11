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Giriş Tarihi: 11.9.2023

Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız

SABAH
Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.
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Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız
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