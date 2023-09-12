CHP’de siyasi iç savaş

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana birbirlerini eleştiri yağmuruna tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partideki koltuk savaşını başka bir boyuta taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son 3 programında yer almayan İmamoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen CHP'nin 100. kuruluş yılı etkinliklerinin ise sadece Anıtkabir programına katıldı. "Davet mi edilmediniz?" sorusunu yanıtsız bırakan İmamoğlu, "Sorunun muhatabı ben değilim" demekle yetindi.Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak partide isyan dalgası başlatan İmamoğlu, bu kez "davet" krizini ortaya çıkararak gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son 3 programında ortalıkta görünmeyen İmamoğlu, partinin 100'üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerinin ise yalnızca Anıtkabir ziyaretine katılmakla yetindi. Etkinliklerin ilk gününde yer almayan İmamoğlu, Anıtkabir'deki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kılıçdaroğlu ile yan yana gelmemek için adeta mücadele eden İmamoğlu'nun hemen hemen hiçbir toplu fotoğrafta da yer almadığı görüldü.CHP'yi İstanbul ve Ankara arasında 2 parçaya bölen bu çekişmeye ilişkin İmamoğlu'ndan itiraf niteliğinde yeni açıklamalar geldi. Bir gazeteciye konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarında neden yer almadığına ilişkin, "Sorunun muhatabı ben değilim" yanıtını verdi. "Davet mi edilmediniz?" sorusuna da sitemkâr yanıt veren İmamoğlu, "O kadar söyleyeyim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" diyerek bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu suçladı.