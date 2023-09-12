İBB’nin A Haber’e yönelik kara propagandasına Kılıçdaroğlu da katıldı!

MERDİVENİN BOZUK OLDUĞUNU ÇALIŞANLAR DA KABUL ETTİ

Metrodaki İBB görevlileri A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken, Karataş'ın 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" yanıtını verdi.

İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, A Haber'in videosunun tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.

İşte İBB'nin montajlı 'yürüyen merdiven' sabotajı | VİDEO HABER

'EKİPLER ÇALIŞIYOR' DEDİLER YALAN ÇIKTI!

İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine A Haber'in ısrarlı takibi neticesinde ortaya çıktı. 'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.

Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.

Ekipler asansörü A Haber'in ısrarlı takibi ve yayınları sonucu tamir ederken, geriye ise İBB'nin kendi beceriksizliğini örtmek için kurguladığı videosu ve sabotaj iftirası kaldı.