İBB’nin A Haber’e yönelik kara propagandasına Kılıçdaroğlu da katıldı!

Türk halkı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılında sık sık skandallarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. İETT araçlarının yanması, arızalı metro istasyonları bir yana İBB bu sorunları çözmek yerine algı operasyonlarına girişmeyi sürdürüyor.
YENİ ALGI OPERASONU ADRESİ ALTUNİZADE
Son olarak A Haber'in Altunizade metro durağında yaptığı ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını belgeleyen görüntüleri üzerinden yeni bir algı operasyonu gerçekleştirildi.
İBB'nin algı operasyonu çöktü: 'Yürümeyen merdiven' arızasını kabul ettiler! | Video
İstanbul'da birçok noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri çalışmıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, şikayetleri yerinde incelerken, İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı. Vatandaşın sorununu haberleştirerek mesleki görevini yapan A Haber muhabiri üzerinden İBB sosyal medyada büyük bir kara propaganda yürüterek karalama kampanyası gerçekleştirdi.
MERDİVENİN BOZUK OLDUĞUNU ÇALIŞANLAR DA KABUL ETTİ
Metrodaki İBB görevlileri A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken, Karataş'ın 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" yanıtını verdi.
İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, A Haber'in videosunun tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.
İşte İBB'nin montajlı 'yürüyen merdiven' sabotajı | VİDEO HABER
'EKİPLER ÇALIŞIYOR' DEDİLER YALAN ÇIKTI!
İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine A Haber'in ısrarlı takibi neticesinde ortaya çıktı. 'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.
Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.
Ekipler asansörü A Haber'in ısrarlı takibi ve yayınları sonucu tamir ederken, geriye ise İBB'nin kendi beceriksizliğini örtmek için kurguladığı videosu ve sabotaj iftirası kaldı.
A HABER MUHABİRİ KARATAŞ: MERDİVENLER FARKLI İBB'NİN YAPTIĞI KOCA BİR YALAN
Söz konusu montajla ilgili canlı yayında konuşan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "Murat Ongun'un görüntüleri Giriş 1. Biz haberi Giriş 2'de yapıyoruz. 1. giriş kurgu yaptıkları 2. giriş bizim haberi yaptığımız arızalı merdiven. Sizin gençlerin durdurduklarını iddia ettiğiniz merdivenle bizim haber yaptığımız giriş farklı. Kapılar farklı. Merdivenler farklı. Saatleri yok. Koca bir yalan." diyerek İBB'nin montajlı sabotajına cevap verdi.
SENARYOYU İBB YAZDI KILIÇDAROĞLU OYNADI
Sosyal medyada İBB tarafından yayılan söz konusu montajlı algı operasyonuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek gecikmedi. Kılıçdaroğlu açık açık bir 'montaj' olduğu ortada duran İBB'nin operasonuna arka çıktı ve çirkin ifadeler kullandı.
"AHLAKLI MÜCADELE" DEDİ AMA...
Seçim yenilgilerini her defasında farklı bahanelerle geçiştirmeye çalışan terör örgütleri ile adeta kol kola ittifaka giren Kılıçdaroğlu, "Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur" sözleriyle İBB'nin montaj videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira ile dolu paylaşımı ise tepki çekti.