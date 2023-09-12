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Giriş Tarihi: 12.9.2023 19:13 Son Güncelleme: 12.9.2023 19:25

İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...

CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB ulaşım sorunlarını çözemezken, getirilen eleştiri ve çözüm önerilerine ise kara propaganda yöntemleri ile cevap veriyor. Özellikle; İstanbul'da 'yürümeyen merdivenler' problemi katlanarak artıyor. Altunizade'deki metro istasyonunda vatandaşın yaşadığı mağduriyeti haberleştiren A Haber'e, İBB çirkin 'sabotaj' iftirası attı. İBB'nin yalan kurgusunu ise kendi çalışanlarının sözleri ele verdi.

İBB’nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...

İstanbul'da birçok noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri çalışmıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, şikayetleri yerinde incelerken, İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı. Vatandaşın sorununu haberleştirerek mesleki görevini yapan A Haber muhabiri üzerinden İBB sosyal medyada büyük bir kara propaganda yürüterek karalama kampanyası gerçekleştirdi.

"İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" ifadeleriyle algı operasyonuna kalkışan İBB'yi ise kendi çalışanlarının itirafları yalanladı.

YÜRÜMEYEN MERDİVEN ARIZASINI KABUL ETTİLER

Metrodaki İBB görevlileri A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken, Karataş'ın 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" yanıtını verdi.

İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, A Haber'in videosunun tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.

İBB'nin algı operasyonu çöktü: 'Yürümeyen merdiven' arızasını kabul ettiler! | Video

'EKİPLER ÇALIŞIYOR' DEDİLER YALAN ÇIKTI!

İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine A Haber'in ısrarlı takibi neticesinde ortaya çıktı. 'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.

Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.

Ekipler asansörü A Haber'in ısrarlı takibi ve yayınları sonucu tamir ederken, geriye ise İBB'nin kendi beceriksizliğini örtmek için kurguladığı videosu ve sabotaj iftirası kaldı.

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İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
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