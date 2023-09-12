Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay binası İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen, Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni'ne katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil. Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM'nin gündemine gelir, Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birine hiç yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda gerekli soruşturma süreci de başlamış. Soruşturma sürecinin TBMM'ye intikalinden sonraki süreç Meclis'imizin takdirindedir" diye konuştu.