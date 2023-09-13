Son dakika: TSK’ya iftira atmıştı! CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma izin talebi

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı.
FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayında yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullanmıştı.