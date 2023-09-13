Son dakika: TSK’ya iftira atmıştı! CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma izin talebi

NE OLMUŞTU?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı.

FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayında yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullanmıştı.