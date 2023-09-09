Son dakika: CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti!

CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözlerine tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen tepkiler üzerine düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı