Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti!
Giriş Tarihi: 9.9.2023 15:19 Son Güncelleme: 9.9.2023 15:36

Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti!

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

DHA
Son dakika: CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti!

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her fırsatta terörist cenazelerine katıldı. Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklamalar yaptı. Son olarak dün akşam katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözlerine tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen tepkiler üzerine düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA