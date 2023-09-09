Son dakika: CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti!

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her fırsatta terörist cenazelerine katıldı. Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklamalar yaptı. Son olarak dün akşam katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.
FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullandı.
CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözlerine tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen tepkiler üzerine düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.