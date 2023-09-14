Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti! CHP’yi topa tuttu

Çanakkale Belediyesi'nde 2014 yılından buyana Sağlık İşleri, İnsan Kaynakları, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden sorumlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar ani bir kararla önceki gün görevinden istifa etti. Yaklaşık 2 aydır izinli olan Rebiye Ünüvar'ın göreve başladıktan birkaç gün sonra istifa kararı alması belediye ve parti içerisinde şok etkisi yaratırken, Ünüvar bugün sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj yayınladı.

ÜLGÜR GÖKHAN'A BİLDİRDİM

Kararın; Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da rızasıyla alınmış bir karar olduğunu duyuran Ünüvar, "Özgür irademle aldığım bu kararın beni daha da özgürleştireceğine inanıyorum. Ancak, beni bu karara götüren elbette hazırlayıcı faktörler var. Bu faktörler tüm kamuoyunun önünde cereyan etti. Bugüne kadar hep susmayı tercih ettim. Gördüklerim ve yaşadıklarım nedeniyle vazgeçtim, pes etmedim" dedi.

"ARTIK VAZGEÇTİM"

İstifa sürecini "vazgeçtim" başlığıyla 10 maddelik bir manifestoyla duyuran Ünüvar, "Neden mi vazgeçtim? İdeolojik zeminde parti içi mücadele şansının kalmadığı ortamda ısrarcı olmaktan vazgeçtim.

İnanmadığım şeyleri hatır için yapmaktan vazgeçtim. Bir yere kadar üzülmek, bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmek gerektiği için vazgeçtim. Ele geçirdiği gücü acımasızca kullananlara karşı tabandan alınan gücün öneminin kalmadığı bir yapıdan vazgeçtim. Sosyalist, sosyal demokrat geçinip her türlü jurnalciliği, kendisi değil tetikçilerini kullanarak itibarsızlığı kendi itibarına itibar katacağını zannedenlerle bir arada olmaktan vazgeçtim.

Çevreci görünüp çevreyi katledenlerle işbirliği yapanların bizim üzerimizden kendilerini realize etmelerine izin vermemek, ayrışmak için vazgeçtim. Parti içi mücadeleyi birbirini dövmek, itibarsızlaştırmak, her türlü oyunla kendini var etmeyi mücadele etmek olarak gösterenlere gülümsemek için vazgeçtim. Siyasi partilerin amacının halkın iradesi ile ülke yönetimine gelmek olduğunu umursamayıp partiyi ele geçirip gününü gün edenlerle yan yana durmamak için vazgeçtim.

Her gün havanda su döverek, kısır tartışmalarla zaman geçirmenin ne büyük akılsızlık olduğunu, bu zaman ve enerjiyi başka alanlarda kullanmak gerektiğini bilerek vazgeçtim. Bu şehirde güçlü bir kadın model olduğumun bilincinde ama kadınları kaldıraç gibi kullananlara dur demek için vazgeçtim." diye yazdı.

MUHARREM ERKEK'E GÖNDERME Mİ YAPTI?

Rebiye Ünüvar'ın yayınladığı sitem dolu mesajın CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek'e gönderme olarak yorumlandı. Rebiye Ünüvar ve eşi Cengiz Ünüvar'ın ismi 2021 yılında kumpas iddialarıyla gündeme gelmişti. Cengiz Ünüvar, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e kumpas kurarak, hakkında gazetelere haber yaptırdığı iddia edilmesinin ardından parti disiplin kuruluna sevk edilmiş, yaşanan gelişmelerin ardından partisinden ihraç edilmişti. O dönem Rebiye Ünüvar'ın da istifasını isteyen partililere tepki gösteren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, genel merkeze rest çekip "Fitneyi, yalanı bırakın. Bir susun. Ben atadım ben alırım." demişti.