İstanbul’da ’rehine’ tatbikatı! Suçlulara ve terör örgütlerine gözdağı verdiler

İstanbul Emniyeti, İstanbul Havalimanı'nda yolculara, uçaklara, tesislere ve donanımlara yapılabilecek her türlü saldırı ve sabotajları önlemek ve muhtemel yasa dışı eylemlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla "Yasa Dışı Eyleme Maruz Kalmış Uçağa Müdahale ve Rehine Kurtarma Tatbikatı" yaptı.