İstanbul’da ’rehine’ tatbikatı! Suçlulara ve terör örgütlerine gözdağı verdiler

İstanbul Emniyeti, İstanbul Havalimanı'nda yolculara, uçaklara, tesislere ve donanımlara yapılabilecek her türlü saldırı ve sabotajları önlemek ve muhtemel yasa dışı eylemlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla "Yasa Dışı Eyleme Maruz Kalmış Uçağa Müdahale ve Rehine Kurtarma Tatbikatı" yaptı.
Tatbikata İstanbul Havalimanı Mülkiye Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. 353 personel ve 53 araçla yapılan tatbikatta; bir uçağın hava korsanları tarafından yolcuları rehin almak suretiyle kaçırılması olayı kurgulandı ve olaya müdahale edildi.