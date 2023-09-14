İYİ Parti’den İmamoğlu ve Yavaş’a sert ’ittifak’ çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

Genel seçimler sonrasında bir alev topu gibi büyüyen muhalefet partileri arasındaki 'ittifak' tartışması yerel seçimler yaklaştıkça tam anlamıyla kaosa dönüştü. İYİ Parti ve CHP'li isimlerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İYİ PARTİ: 81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA YARIŞACAĞIZ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.
Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
İMAMOĞLU YİNE İTTİFAK ÇAĞRISINDA BULUNDU AMA...
İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarma kararı hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu ise ittifakın gerekli olduğunu savundu. İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİLİ RIDVAN UZ İMAMOĞLU'NA SERT ÇIKTI!
İşte İmamoğlu'nun bu sözleriyle ilgili İYİ Parti cephesinden oldukça net ve aynı zamanda sert yeni açıklamalar geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve milletvekili Rıdvan Uz, Ekrem İmamoğlu'nun ittifak çağrısı hakkında çarpıcı sözler söyledi.
"BUNDAN SONRA BİZİ ARAMASINLAR"
Gazeteci Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Rıdvan Uz "Türkiye için ittifak yapamayanlar, şimdi kendi koltukları için ittifak talep etmesin. Bundan sonra bizi aramasınlar. Biz pazarlık kapısında değil milletimizin gönlünde yer alacağız." dedi.
"SEÇİMİN KAYBINDA EN BÜYÜK SORUMLULARDAN BİRİ İMAMOĞLU'DUR"
Rıdvan Uz ayrıca seçimin sorumlularından birinin de Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade etti ve ittifak çağrısına şöyle yanıt verdi: Seçim zamanı nasıl Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittilerse, şimdi CHP'nin adayı olarak devam etsinlerSon dakika: CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti