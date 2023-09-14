İYİ Parti’den İmamoğlu ve Yavaş’a sert ’ittifak’ çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

İMAMOĞLU YİNE İTTİFAK ÇAĞRISINDA BULUNDU AMA...

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarma kararı hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu ise ittifakın gerekli olduğunu savundu. İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.