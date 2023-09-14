SABAH sayesinde annemizin mezarı oldu

Kayseri'de 7 çocuk annesi Ayşe Kavak (47), 21 yıl önce kiralık ev aramaya çıktıktan sonra kayboldu. Televizyonlara çıkarak afişler bastıran ve Türkiye'nin dört bir yanında kayıp eşini arayan, bu uğurda her şeyini satan Halil Kavak 2012'de kahrından öldü. Kayseri'deki Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan Sabah Muhabiri Ali Altuntaş, 1 Kasım 2022'de dağa giderek birbirine yakın çok sayıdaki asırlık kar kuyularında yaptığı 3 günlük araştırmada, bir kuyuda iskelet gördü.SABAH muhabirinin ihbarıyla 8 metrelik kuyuya inen ekipler, kemikleri çıkarırken, yanında da Ayşe Kavak'ın çantasını buldu. Polis, 5 ay süren çalışmayla, Kavak'ı, 23 suç kaydı bulunan çoban M.A.'nın altınları için öldürüp kuyuya attığını belirledi. M.A. ise 20 yıllık zaman aşımından faydalanarak serbest kaldı.Ayşe Kavak'ın incelenmek üzere adli tıbba gönderilen kemikleri ise 11 ay sonra Kayseri'deki çocuklarına teslim edildi. Bir kutu içerisinde gelen kemikler Ambar Mezarlığı'nda bulunan kocası Halil Kavak'ın mezarına defnedildi. Çiftin çocuklarından Mehmet Kavak, "SABAH sayesinde en azından annemizin bir mezarı oldu. Babam annemi çok seviyordu. Bu dünyada buluşamadılar ama inşallah ahirette buluşurlar.O yüzden annemi babamın mezarına defnettik. Babam anneme, anneme de toprağına kavuştu. Aile olarak üzüldüğümüz şey ise annemin katilinin aramızda elini kolunu sallayarak gezmesidir" dedi. Kızı Meral Kavak ise "Babam Türkiye'nin dört bir yanında annemi aradı. Kıbrıs dahil her yerden gelen ihbarlara inanıp elinde avucunda ne varsa dolandırıcılara kaptırdı. Üzüntüye dayanamayıp hayatını kaybetti. Anneme şimdi kavuştu. İnşallah ahirette saadetleri daim olur" diye konuştu.