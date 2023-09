Son dakika: MSB duyurdu: 1 Ocak’tan itibaren 1299 terörist etkisiz hale getirildi...

Ayrıca; İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Türkiye Futsal Millî Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran kahraman evlatlarımıza her daim başarılar diliyoruz.

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI / FETÖ İLE MÜCADELE

Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini;

Her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda,

Terörü kaynağında yok etme anlayışıyla,

Proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde ve,

Sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;

1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 1.229 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38.572'ye ulaşmıştır.

Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakârlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.