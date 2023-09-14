SON DAKİKA | TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme: Fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi!

Son dakika... CHP Diyarbakır Milletvekili terör sevici Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatarak alçak açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

Tanrıkulu'nun skandal açıklamaları ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığına izin talebi gönderdi.

Adalet Bakanlığının soruşturma izni vermesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.