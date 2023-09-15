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Giriş Tarihi: 15.9.2023 10:41 Son Güncelleme: 15.9.2023 10:41

Avcılar'da sürücü ile İETT şoförü arasında tartışma! Otobüsü tekmeledi...

İstanbul Avcılar'da otomobili kaldırıma park eden sürüc ile İETT şoförü arasında tartışma çıktı. İETT otobüsünün önünü kesen sürücü tehdit ve küfürler savurarak otobüsü tekmelemeye başladı. O anları, İETT otobüsünün şoförü cep telefonu kamerası ile kaydetti.

DHA
Avcılar’da sürücü ile İETT şoförü arasında tartışma! Otobüsü tekmeledi...

Avcılar'daki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Avcılar-Yeşilkent seferini yapan 142F hattının otobüsü, kaldırıma park edilen otomobil nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Bunun üzerine otobüs şoförü ile 07 BFM 103 plakalı otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İETT otobüsü ilerlediği sırada, otomobiline binen sürücü, otobüsün peşine düştü.

TEHDİT VE KÜFÜRLER SAVURDU

Balık Yolu mevkiinde İETT otobüsünü önünü kesen sürücü, tehdit ve küfürler savurarak otobüsü tekmelemeye başladı. Öfkeli sürücünün küfür ederek otobüsü tekmelediği anlar, İETT otobüsü şoförünü cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Avcılar'da sürücü ile İETT şoförü arasında tartışma! Otobüsü tekmeledi...
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