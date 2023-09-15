Bir aile daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi 1473'üncü gününde HDP il binası önünde kararlılıkla sürerken, örgüt mensubu H.Ç. güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Evlatlarına kavuşan ailenin yaşadığı duygusal anlar ise objektiflere yansıdı. Ailelerin kararlı direnişi günbegün devam ederken, evladına kavuşan aile sayısı 45'ten 46'ya yükseldi.Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip teslim oldu.Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek evladı için HDP önünde nöbet tutan Hatice Levent de kızı Fadime'yi alana kadar bir yere ayrılmayacağını belirtti. Terör örgütü PKK'nın, kızının elindeki kalemi alıp silah verdiğini dile getiren Levent, "Fadime'mi almadan bir yere ayrılmayacağım. 5 senedir ben kızımın peşindeyim. Kızım, eğer beni görüp duyuyorsan dön gel yavrum. Kızımın anne deyişini özledim" dedi.