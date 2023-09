Soyer’e suç duyurusu! Mahkeme kararını uygulamayan Soyer’e suç duyurusu

Savcılıkça yürütülecek soruşturma sonucunda olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tek tek tespit edilip yüce Türk adaleti karşısında hesap vermesini isteyen Kazar: "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalında mahkeme kararını tanımayarak hukuku ayaklar altına aldı. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere olayda sorumluluğu bulunan diğer belediye bürokratlarının savcılıkça yürütülecek soruşturma kapsamında tek tek tespit edilip adalet karşısında hesap vermesini istiyoruz." Diye konuştu. Çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin mahkemenin verdiği iptal kararının bir an önce uygulanmasını talep eden Kazar: "Harmandalı Çöplüğü kapatılana kadar mücadelemiz devam edecek" mesajı verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAK HUKUK ADALET SÖYLEMİ HAVADA KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hak, hukuk. Adalet' söylemi İzmir'de ayaklar altına alındı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümüne olanak tanıyan işlemi iptal etmesine rağmen mahkeme kararını yasal süresi içinde uygulamayarak kentte yeni bir hukuk skandalına imza attı. Harmandalı sakinlerinin Harmandalı Çöplüğüne giden yolu kapatıp çöp kamyonlarının geçişine izin vermeme girişimi de sonuçsuz kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm uyarılara rağmen çöplüğe çöp dökmeye devam etti.

SOYER VE BÜROKRATLARINA SUÇ DUYURUSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk tanımaz uygulaması, yargıya taşındı. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, önceki gün Karşıyaka Adliyesi'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve olayda sorumluluğu bulunan diğer belediye bürokratları hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Kazar dilekçesinde savcılıkça yürütülecek soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu bulunan diğer bürokratların tek tek tespit edilip haklarında TCK'nın ilgili maddesi uyarınca dava açılmasını talep etti.

30 GÜN İÇİNDE UYGULAMA ZORUNLULUĞU VAR

İdare Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatan Kazar: "İzmir 4. İdare Mahkemesi, 23 Haziran 2023 tarihinde Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümüne ilişkin işlemi iptal etti. Ardından da karar taraflara tebliğ edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararına itiraz etmiş olsa da henüz itiraz karara bağlanmadı. Yasaya göre tebliğ tarihinden itibaren davalı idarenin 30 gün içinde idare mahkemesinin verdiği kararı uygulaması, Harmandalına çöp dökümünü durdurması gerekirken İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararını yok sayarak çöp dökümüne devam etti. Harmandalında hukuk ayaklar altına alındı." Diye konuştu.

VATANDAŞI CANI HİÇE SAYILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp dökümüne devam ederek bölgede yaşayan binlerce vatandaşın can ve mal güvenliğini de hiçe saydığını ifade eden Kazar: "Mahkeme iptal kararında, çöp dökümünün devam etmesi halinde bölgede oluşan yükün heyelanı tetikleyip can ve mal kayıplarına sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Ardından da 'çöp dökümü bir an önce durdurulmalı' diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise çöp dökmeye devam ederek Harmandalında yaşayan binlerce vatandaşın can güvenliğini hiçe sayıp, meydana gelebilecek bir faciaya zemin hazırlamaya devam ediyor. Mahkeme kararını uygulanmaması nedeniyle ortada aynı zamanda bir kamu zararı da mevcut. Mahalle olarak telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıyayız. Her an İstanbul Ümraniye çöp sahasında yaşanan facianın bire bir aynısının yaşanması söz konusu. Çöp sızıntıları, çökmeler ve kaymalar devam etmekte ve birçok ev büyük hasar alarak oturulamaz duruma gelmiştir. Durum böyle iken halen daha çöp dökümüne devam etmek oradaki insanların hayatlarını yok saymaktan başka bir şey değildir." Dedi. Kazar bir an önce mahkeme kararlarının uygulanmasını, yargı kararını uygulamayan sorumluların Yüce Türk Adaleti karşısında hesap vermesini istedi.