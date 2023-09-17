Eğitimde yeni mülakat modeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında öğretmen adayları için hedeflenen yeni mülakat modelini anlattı. Mülakat konusunda art niyetli olmayan tüm eleştirileri saygıyla karşıladıklarını ancak bu konuda kamuoyunun bilmesi gereken detaylar olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Öğretmenlerin alan testlerindeki başarısı düşük. Alan bilgisi testlerinde öğretmen adayı arkadaşlarımızın 75 soruda yüzde 37-51 arası başarı ortalaması var. Başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41. Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz?" şeklinde konuştu.Hedeflenen yeni mülakat sistemi ile komisyon üyelerinin aday listesi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayacağını vurgulayan Bakan Tekin, "30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Elektronik ortamda alanlarıyla ilgili rastgele bir soru karşılarına çıkacak. Bu soru üzerinden öğretmen adayına 45 dakika 'Bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Sunumunun ardından 'Bunları anlattım' şeklinde bize yazılı belge vermesini isteyeceğiz. Kamera kaydı da alınacak. Bu sistemde üzerinde en çok durduğumuz şey kul hakkı yememek. Farklı ve yapıcı önerileri olanlar da varsa lütfen iletsinler. İdeolojik bir kayırmaya izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Eğitimde "sınıfta kalma" tartışmalarına ilişkin de konuşan Bakan Tekin, "Öğretmenler odasındaki arkadaşlarımızın ortak kanaati olarak gündemimize geldi. Biz de bunu düşünüyorduk zaten. Şu ana kadar 30 bin civarı öğretmenle bir araya geldik. Öğretmenlerimizin bu konuda ciddi bir talebi vardı. Biz de zaten pedagojik olarak bunun doğru olduğunu düşündüğümüz için bu tedbiri aldık. Böyle devam edecek" şeklinde konuştu. "Okula kayıtta para alınıyor" iddialarına da değinen Tekin, "Okullarımızda kayıt ücreti, bağış bunların hiçbirisi yok. Böyle bir talepte bulunma hakları yok arkadaşlarımızın" dedi.