FETÖ’cü psikiyatristten çocuklara hipnoz ailelere şantaj

Adli Tıp Kurumu üyesiyken FETÖ'den ihraç edilen çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun (54) çocuklar ve ailelerine uyguladığı korku filmlerini aratmayan yöntemler deşifre oldu. Zoroğlu, 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra annesinin hastalığını gerekçe göstererek tahliye edildi. İstanbul Bakırköy'e bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde özel bir çocuk psikiyatri kliniği açan Zoroğlu tedavi için kliniğe gelen çocuklara çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyarak, onam ve bilgi dışında veterinerlerin ameliyatlarda hayvanları uyutmak için verdiği ketamin maddesi içeren keta-kontrol ilacı verdi. Zoroğlu uyuşturucu maddenin etkisine giren çocuklara 'terapi' adı altında adeta hipnoz seansları uyguladı.Bu seanslarda çocukların bilinçaltına aile fertlerinden biri tarafından cinsel istismara uğradıklarını işleyen Zoroğlu, aynı zamanda CİMER üzerinden bu aileler hakkında yalan istismar ihbarları yaptırdı. Haklarında adli süreçler başlatılan ailelere bu kez Zoroğlu ve ekibi tarafından para istenerek şantaj yapıldı. Çocukların aileleriyle bağları koparılmaya çalışıldı. Çocuklar aksi halde intihar edebilecekleri söylemiyle aile üzerinde baskı kurularak Ümraniye ve Erenköy'deki evlere götürüldü. Çocuklara burada yurtdışına (özellikle Belçika) götürülecekleri ve iyi bir yaşama kavuşacakları konusunda telkinde bulunuldu. Bu yöntemle 40 ayrı çocuğa teşhis koyduğu öğrenilen Süleyman Salih Zoroğlu'nun skandal planı ailelerden birinin savcılığa gidip şikâyetçi olması üzerine ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden aile, kendilerinin çocuklarına herhangi bir taciz olayı yapmadıklarını ancak doktorun ısrarla düzenlediği raporda bu olaydan bahsedildiğini ve raporun düzeltilmesi karşılığında da kendilerinden para istediğini söyledi. Savcılığın kapsamlı soruşturması sürerken, aynı doktor hakkında benzer şikâyette bulunan 4 aile daha savcılığa gidip şikâyetçi oldu. Savcılık, soruşturmayı derinleştirdi ve mağdur çocukları Çocuk İzleme Merkezlerine yönlendirip gözlem altına aldırdı. Çocukların hiçbirinin tacize uğramadığı anlaşılınca, savcılık talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 14 Eylül Perşembe günü operasyonun düğmesine bastı.Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, eşi Özgül Zoroğlu 49), yardımcıları Dr. Zeynep A. (32), Dr. Ahmet Aktaş (27), sekreteri İnci A. (51) ve stajyer doktor Hüsna A. (29) gözaltına alındı. Psikolog Dr. Ahmet Aktaş'ın da Polis Akademisi'nden FETÖ üyeliği nedeniyle atıldığı ortaya çıktı. Diğer şüphelilerin de FETÖ iltisaklı kişiler olduğu öğrenildi. Süleyman Salih Zorluoğlu, emniyetteki sorgusunda çocuklara ketamin verdiğini kabul etti. Evinde yapılan aramada da bir miktar keta-kontrol ve muadili ilaçlar bulundu. Doktora bu ilaçları, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli stajyer doktor Hüsna A.'nın temin ettiği belirlendi. Süleyman Salih Zorluoğlu ve Ahmet Aktaş tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Ailelerin iddialarını teyit eder nitelikte seans kayıtlarına ve çok sayıda SMS ve Whatsapp mesajlarına ulaşıldı. Bir mesajda ABD'li ünlü seri katiller "Jeffrey Dahmer" ya da "Ed Kemper"in ismi verilerek "...Eğer ben bir şey yapmadım derseniz ... T. bir yıl içinde intihar eder kesinlikle ama kesinlikle kendisini öldürür ya da 'jeffrey dahmer' ya da 'ed kemper' gibi biri olur, sonra kendini öldürür... Gidip suçunuzu kabul ederseniz hem iki küçük çocuk hem de ailesini öldürürler" deniliyor.Soruşturmada inanılmaz bir detay daha ortaya çıktı. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, kendisine hasta olarak gelen bazı çocuklara "üstün zeka" teşhisi koyup yurt dışındaki FETÖ okullarına yönlendirdiği tespit edildi. Profesörün, 'Benim yurtdışında akrabalarım var. Güzel bağlantılarım var' diyerek aileleri ikna ettiği öne sürüldü. 13 ailenin bu sözlere kanıp çocuklarını bu okullara gönderdiği öğrenildi.