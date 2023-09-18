‘Kaçak’ çöp toplama alanı isyan ettiriyor

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, sanayi bölgesi ile Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi'nin hemen yanında bulunan bir arazi çöp alanı olarak tahsis edildi. Gün boyunca onlarca çöp aracı ilçe genelinden topladığı çöpleri bu alana taşıyor. Ortaya çıkan çöp dağından çevreye dayanması güç bir koku yayılıyor. Ortaya çıkan bu tablo nedeniyle çevrede işlerini bırakanlar olduğu belirtiliyor. İşyeri sahipleri vatandaşlardan gelen tüm şikayetlere kulaklarını tıkayan Esenyurt Belediyesi ise alana çöp yığmaya devam ediyor.Çevrede işyeri bulunan ya da çalışan vatandaşlar çöp tesisine tepkilerini şöyle dile getirdi: "İnsanlık dışı bir şey. Evsel, kimyasal atıklar olsun, bütün çöpleri getirip buraya döküyorlar. Biz insanız. Koku ile çöple, pislikle, fare ile niye uğraşıyoruz. Kokudan dolayı yemek bile yiyemiyoruz. Sırf bu kokudan dolayı çevrede güvenlik görevlileri işlerini bile bırakıyor. Sanayi ve spor tesisinin ortasında kesinlikle olmaması gereken bir şey. Spor tesisine bile artık kimse gelmiyor. Bu çöplüğü bu insanlara reva gören insanlar, Allah rızası için birgün 08.00'den 18.00'e kadar burada dursun."