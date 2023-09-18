Siber zorbanın whatsapp oyunu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce babasını dolandırıcı, sevgilisini eskort olarak gösteren siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yürüttüğü soruşturmada FETÖ'cülerin itibar suikastı oyununu deşifre etti. FETÖ'cülerin Dülgeroğlu ile iletişime geçerek devlet görevlileri aleyhine yapmış oldukları video, bilgi ve belgeleri atıp kendisine kurgu yaptırdıklarını belirledi. Soruşturma kapsamında FETÖ'cülerin Düleroğlu'yla ortak hareket edip akla gelmeyecek yöntemlerle itibar suikastı yaptığı, casus yazılımlarla whatsapp mesajlarını dahi değiştirebildikleri ortaya çıktı. Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Soruşturmaya Dülgeroğlu'nun, Cevheri Güven ve yurtdışında yaşayan ve hakkında çok sayıda suçtan yakalama emri bulunan 'Vartolu' rumuzlu Veysi Özer'le birlikte hareket ederek FETÖ'ye bile isteye yardım ettikleri konusunda yapılan ihbar ve araştırmalar kapsamında başlandı. Dosyaya yansıyan çok sayıda ihbardan birinde Dülgeroğlu'nun kolaj ve montaj işinde uzman olduğu ve FETÖ firarileri Turgay Karagöz ve Cevheri Güven'e bu alanda yardımcı ettiği söylendi.İhbarcı olarak dinlenen polis memuru B.A. da, Dülgeroğlu'nun bir arkadaşı nedeniyle kendisine kafayı taktığını belirterek, kendisi hakkında hazırladığı sahte dosyayı FETÖ firarisi eski baş komiser Turgay Karagöz'ün emniyete göndermesiyle açığa alındığını söyledi. Dülgeroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını FETÖ firarilerini retweet ettiğini de ekledi. Soruşturma kapsamında, Dülgeroğlu'nun sosyal medyadan anonim olarak; örgüt mensuplarıyla irtibat halinde ürettiği içeriklerle kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydığı belirlendi. Dülgeroğlu'nun video kolajı yapmak gibi usulsüz başka işlemlere erişim sağlayabilen casus yazılımları telefonuna rahatça yükleyebildiği, WhatsApp mesajlarını dahi değiştirebildiği aktarıldı.